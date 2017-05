Szerelem első látásra? Hagyjuk, úgysem létezik

„Először a terem másik végében láttam, ahogy ott állt. Már akkor tudtam, ő életem szerelme” – ismerős lehet az ilyen, vagy ehhez hasonló történet. Pedig kutatók szerint az első látásra helyett sokkal inkább az első szaglásra a döntő.

Pszichológusok három évtizeden keresztül vizsgálódtak, és arra jutottak, hogy a leendő partnernél kulcsfontosságú az illata. Az első találkozásnál ugyanis bizonyos dolgokat már ebből megtudunk.

Miközben inkább vonzódunk azokhoz, akiknek hasonló arca van, mint a mienk, az illatnál ez pont fordítva van, másmilyennek kell lennie. Ez egyfajta evolúciós védekezés, nehogy hozzánk közelállóval lépjünk kapcsolatba.







A partner hangja is döntő fontosságú. A nőknél jellemző, még akkor is, ha csak rövidtávú kapcsolatot keresnek, hogy a mély, férfias hangok jobban vonzák, míg a férfiakat pedig a magas hangokért vannak inkább oda.

Lengyel és brit kutatók arra jutottak, hogy a hang és a illat már bizonyos távolságból is befolyásoló tényező. A szagokból következtetünk az illető korára, személyiségére, termékenységére és hogy milyen egészséges. Arra is rájöttek, hogy a szaglás a nőknél fontosabb, mint a férfiaknál – írták a Frontiers in Psychology című lapban.

A leendő párunk hangjából pedig arra következtethetünk, hogy mennyire érzelmes, domináns személyiség. „A nőket vonzzák a férfias hangok, mert azt nagyobb testmérettel és a dominanciával párosítják, de az már egyénenként változik, hogy mennyire preferálja ezeket” – mondta a Daily Mailnek a tanulmány társzerzője, Katarzyna Pisanski.