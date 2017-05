Szépségversenyen indulnak a traktoros lányok - fotók

Nem mindennapi szépségversenyt hirdetett meg Jóska bátyám, aki a Facebook egy ikonikus arca. A net celeb most 2017 legszebb gazdász hölgyét keresi. A másodjára meghirdetett szépségversenyre több mint negyven hölgy adta le a jelentkezését, most pedig a szavazatgyűjtés vette kezdetét. A döntőbe három lány jut be, azok, akik a legtöbb szavazatot kapták. A végén egy élő videós szavazáson mérik össze az erejüket, de a díj még egyelőre meglepetés. Jóska bátyám egyébként a mindennapi agrár életet igyekszik bemutatni, olykor kissé cinikusan és humorosan. Jóska Bátyám karaktere egyébként egy leszázalékolt TSZ traktoros, akinek csak a szesz jelent vigaszt.







Benkó Alíz, 19 éves. Nógrád megye egy kis falujában, Patvarcon lakik. A mezőgazdaság számára egy érzés, mely semmi mással nem hasonlítható össze © www.facebook.com/Joskaur/







Bezdán Fanni, 19 éves, Kállósemjénben él. Imádja a mezőgazdaságot, barátja is ott dolgozik © www.facebook.com/Joskaur/







Nagy Szilvia, 22 éves, Baktalórántházán él. Nagyon szereti az állatokat, főleg a patásokat. Az egyik kedvence a szénaforgatás, -gyűjtés kézzel, mert munka közben még barnulni is lehet © www.facebook.com/Joskaur/







Csordás Daniella, húszéves, Uszódon lakik. Párja szerettette meg vele a mezőgazdaságot. Megtanította traktort vezetni, vetni és hengerelni. Imád a határban lenni © www.facebook.com/Joskaur/







Kovács Krisztina, 29 éves váraszói lakos. Három gyerek anyucija. Párja fakitermeléssel foglalkozik, ő pedig mellette szarvasmarhákkal. A földművelés közös tevékenység. Az álmuk egy igazi tanya, ezért dolgoznak © www.facebook.com/Joskaur/







Mag Martina, 22 éves és Szécsényfelfalun Nógrád megyében él. A mezőgazdaságot párjával vezeti, leginkább birkákkal foglalkoznak. A traktorozást kifejezetten imádja © www.facebook.com/Joskaur/