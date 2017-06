Székes volt Demszky fedőneve

A Facebookon keresztül nyilvánosságra hozott néhány fedőnevet a szocializmus idejéből az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Azok nevei kerültek fel a listára, akiket egykor megfigyelt a szocialista titkosszolgálat. Köztük az egyik meglepő álnevet Demszky Gábor vagyis Székes kapta, aki 1990–2010 között Budapest főpolgármestere volt. A levéltár azt is megosztotta, hogy nem csak célszemélyeket, de bizalmas nyomozásokat is fedőnévvel illettek. Demszkyt a nyolcvanas évek legelejétől követték, lakását lehallgatták, őt magát zaklatták és fenyegették a rendőrök. Volt, hogy agyrázkódással kórházba is került, amikor gumibottal megverték, amiért Illyés Gyula vagy Vaclav Havel betiltott könyveit publikálta.