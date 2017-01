Százszor erőszakolta meg a pitbullját - a család pedig falazott neki

Hosszú éveken keresztül folytatta szexuális perverzióját az a 23 éves férfi, akit végül hétfőn vett őrizetbe a rendőrség. A Pensacolában élő Bradley Jean Hubbard állítólag az elmúlt pár év során legalább 100 alkalommal erőszakolta meg a család Kislány nevű pitbullját. Hubbard - aki apjával és annak barátnőjével élt egy fedél alatt - rendszeresen megragadta az állatot, majd a hálószobájába vitte. A család többször hallotta az eb fájdalmas nyüszítését, ám a férfi azt állította: az csak a meleg miatt van - írja a Pensacola News Journal.







Hubbard legalább száz alkalommal élte ki perverz vágyait a háziállaton

Végül december 28-án Hubbard apjának barátnője jelentette az esetet. Az asszony állítólag a fiatal férfi ajtaján lévő lyuknak köszönhetően egyszer végig is nézte az erőszakot. Amikor egy nap a férfi berontott a hálójukba, megragadta a négylábút, és bezárkózott vele, úgy döntött, itt az ideje véget vetni a dolognak. Hubbard apja a hatóságok előtt tagadta, hogy bármiről is tudtak volna, ugyanakkor a bejelentés szerint ő már korábban is falazott a fiának.

A kutyát orvosi vizsgálatnak vetették alá, ami igazolta a szörnyűségeket. A 23 éves férfi február másodikán áll először bíróság elé.