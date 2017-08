Százkilós fuldoklót is megment a találmány - videó

Tegyük a helyére, hogy melyik eszköz, hogyan segíthet egy vízben bajba került emberen. Erről beszélt a Borsnak dr. Gesztes Éva a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai vezetője, aki tizedik éve vezeti a Balatoni szolgálatot.

– Sajnos nagyon sokan meggondolatlanul viselkednek a vízben. Ha az esetek többsége nem is fulladás, de minden évben előfordul, és ebből idén kiemelkedően sok volt. Ezek megelőzésére tehet jó szolgálatot egy egyszerű eszköz, amit most már nálunk is lehet kapni – mondta dr. Gesztes Éva.









Ez egy csuklóra, derékra rögzíthető kis tasak, amiben összehajtogatva benne van egy felfújható ballon és egy széndioxiddal töltött patron. Van egy kioldó zsinór, amit meghúzva a ballon pillanatok alatt felfújódik és akár egy száz kilós embert is képes a felszínre felhúzni és ott tartani. Az eszköz többször használható, lehet kapni hozzá pót patront, azonban nem olcsó, vagyis játékként nem ajánlható.

























– Annak ellenére, hogy ez egy nagyon biztonságos eszköz, én mégis azt ajánlom, hogy aki nem tud úszni, az ne menjen a mély vízbe, vagy pedig vegyen magára mentő mellényt. Ugyanis vészhelyzetben azok, akik nem tudnak úszni pánikba esnek, és nem tudják meghúzni a zsinórt – tanácsolta dr. Gesztes Éva.