Száz fokkal van most melegebb Kaliforniában, mint a Déli-sarkon

Rekordok Magyarország Meleg: 41,9 – Kiskunhalas, 2007. június 20. Hideg: –35 – Görömbölytapolca, 1940. február 16. Egyesült Államok Meleg: 56,7 – Kalifornia, Halál völgye, 1913. július 10. Hideg: –62,2 fok – Alaszka, 1971. január 23. Déli-sark Meleg: –12,3 fok – 2011. december 25. Hideg: –82,8 fok – 1982. június 23.

Nem kérette magát sokáig az igazi nyár: rögtön a vakáció első hetében tökéletes strandidőnk van harminc-egypár fokos napi csúcshőmérsékletekkel. Ez egyáltalán nem rendkívüli időjárás mifelénk, a kontinentális éghajlaton, ám a jövő hét első felében az előrejelzések szerint már 37 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála, ami már tényleg kemény kánikula. Persze mi ez ahhoz a brutális forrósághoz képest, amit az USA déli-délnyugati álla-maiban kell most elszenvedniük az embereknek? A kaliforniai Halál völgyében tegnap 53, az arizoniai Phoenixben 50, a nevadai Las Vegasban 45 fokot mértek. És az előrejelzések szerint ilyen durva lesz az idei nyár: habár az előző volt a legmelegebb év 1880 óta, 2017 állítólag kenterbe fogja verni még 2016-ot is. Nos, ha valakinek hűvösebbre volna szüksége, a tegnapi adatokat tartalmazó térképünkből azt is megtudhatja, hova érdemes utaznia.