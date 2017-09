Szánalmas, miért törték el három csigolyáját a 82 éves rákos, Parkinson-kóros betegnek

Ahmet Dobran 82 éves Londonban élő férfi, aki több súlyos betegséggel is küzd, rákbetegsége miatt állandó kezelésre szorul, emellett Parkinson-kór is megtámadta a szervezetét, ezért már csak bottal tud közlekedni. A férfit augusztus 27-én három férfi támadta meg Londonban, óráját és ékszerét vették el tőle, a támadás olyan brutális volt, hogy a beteg férfi három csigolyáját is eltörte - számol be a történtekről a BBC.







Az áldozat © Metropolitan Police

A londoni rendőrség három férfit keres az üggyel összefüggésben, Sam Bush rendőrfőnök szerint a hatóságokat is sokkolta, hogy a gyanúsítottak, milyen brutálisan bántak el az idős, beteg férfival a komolynak éppen nem mondható zsákmányért







A tettesek © Metropolitan Police

„Vásárolni ment a támadás idején, mindkét keze tele volt szatyrokkal. Az érzéketlen támadók a rablás során üvöltve káromkodtak. Meg kell találni ezt a három ördögi bűntevőt, még mielőtt másra is veszélyt jelentenek, az teljesen egyértelmű, hogy figyelmen kívül hagynak minden körülményt, és nem haboznak erőszakot alkalmazni” - mondta a rendőr.