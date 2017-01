Szabadlábon a zuglói gázoló: T. Klára Petra kifizetné áldozata temetését

Házi őrizetbe került T. Klára Petra, aki a rendőrség gyanúja szerint még novemberben elgázolt egy idős férfit Zuglóban. Az első hírek szerint a fiatal üzletasszony elhajtott a helyszínről és drogos állapotban ült a volán mögé. Ő megkeresésünkre mindkettőt határozottan tagadta.

A fiatal nő egyelőre nem szeretne nyilatkozni, jelenleg nagypapájánál tölti házi őrizetét, és egy nyomkövető perecet is viselnie kell a lábán. A Borsnak annyit még határozottan leszögezett: nincs szakértői vélemény, amely egyértelműen azt bizonyítaná, akármilyen szer befolyása alatt állt volna, amikor a baleset történt.







T. Klára Petra jelenleg szabadlábon védekezik

Úgy tudjuk, Klára a rendőrségnek azt mondta, nem vette észre az idős bácsit, ezért nem is állt meg. Az előzetesben azonban mindezt megírta az áldozat hozzátartozóinak is, sőt, az idős bácsi temetésének a költségeit is magára vállalta. Sőt, a Borsnak azt állította: korábban sem gyorshajtásért, sem ittas, vagy bódult (drogos) állapotban elkövetett járművezetésért nem volt büntetve.

A hozzá közeli forrásaink szerint az idős bácsi takarásból, a trolibusz mögül lépett ki a kétsávos úttestre, akkor sodorhatta el az arra haladó nő. Úgy tudjuk, Klára nem hajtott gyorsabban a megengedettnél és a szakértői vélemények is ezt támasztják alá. Autójával 50-55 kilométer per órás sebességgel haladhatott.