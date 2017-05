Súlyos sérülés a TV2 új műsorában – műtik a tapasztalt edzőt!

Hosszú hetek óta keresik azokat a potenciális játékosjelölteket, akik képernyőre kerülhetnek a TV2 vadonatúj műsorában, a Ninja Warriorban. Nemrég még egy olyan napot is tartottak a műsor készítői, amikor sztárok is kipróbálhatták magukat a tengerentúlon nagy sikerrel futó erőemberes show-ban. Egyes hírek szerint ugyanis idehaza elég kicsi a merítés, azaz kevesen vannak, akik közül válogathat a csatorna, ráadásul a sporttal aktívan foglalkozók nagyobbik része nem is feltétlenül kockáztatná az egészségét és karrierjét egy ilyen típusú műsor miatt.

Hogy miért? Egy ismert személyi edző példája a válasz erre. Ő május elsején, terjedelmes posztban osztotta meg tapasztalatait a műsorról, egy képet is csatolt, de ha az nem lenne elég, le is írta, rövidesen kés alá kell feküdnie.

"Sikerült a hétvégi Ninja Warrioron lesérülnöm! Egyik feladatnál én akartam a legmagasabbat ugrani, de a legnagyobbat is esni! Akkora Ninjának képzeltem magam, hogy sikerült térdszalag szakadást szenvedni (oldalsó és keresztszalag is)" - írja.

A verseny neki így már véget is ért valószínűleg.