Stohl András leszerződött a TV2-höz!

Bomba meglepetéssel rukkolt elő a Róna utcai kereskedelmi csatorna. Egy, a konkurenciától átcsábított nagyágyúval megerősítve akarja térdre kényszeríteni a hétvégi nézettségi versenyben az RTL Klubot.

Megtörtént, amire a legkevesebben számítottak, Stohl András aláírt a TV2-höz, ő lesz Liptai Claudia, Majka és híreink szerint a szintén új Papp Szabi, a Supernem zenésze mellett a negyedik zsűritag a Sztárban sztár ötödik szériájában. A hír annyira friss – csak hétfőn derült ki –, hogy valószínűleg még András legközelebbi barátai, színészkollégái sem tudnak róla, de várhatóan sokakat meglep majd. Hogyne lepne, hiszen Stohl mint RTL-es arc maradt meg az emberek em­lékezetében.







Papp Szabi, a Supernem zenésze lesz híreink szerint a negyedik zsűritag © Vadnai Szabolcs

Évtizedeken át vezette ott a legnagyobb költségvetésű műsorokat, a ValóVilág-szériákat, a csatorna Reggeli műsorát – ez utóbbit tíz éven át –, a Survivort, a Szombat esti lázat, a Csillag születik című tehetségkutatót és A Királynő című szépségkirálynő-választásokat is. András áprilistól vezeti a Class FM reggeli műsorát, idén lett szabadúszó. Azért jött el a Vígszínháztól, mert nem bírta volna a reggeli rádiózással együtt csinálni, nagyon fárasztotta volna. A színész a nyarat is végigdolgozta, leforgatta a Válótársak című RTL-es sorozat harmadik szériáját, de főszereplőként láthatjuk a Pappa Pia című filmben is, amit tavaly tavasszal forgattak.

Színházi forrásokból úgy értesült a Bors, hogy egy viszonylag rövid tárgyalássorozat után jutott a színész és a tévé vezetése közös nevezőre, Stohl igen komoly honoráriumért vállalta, hogy beül az ítészek közé. A most vasárnapi elsô adásban azonban még nem lesz látható, ugyanis a Hegedûs a háztetôn címû musical premier­jén lép fel, a Budapest Sportarénában, Tevjét alakítja.









Iparági források szerint éppen ideje volt bejelenteni, hogy ki lesz az eddig hiányzó két zsűritag a műsorban, hiszen vasárnap már élő adásban lesznek. Sokan azt feltételezték, hogy talán nincsenek is meg a hiányzók. Ezt erősíti, hogy csak nemrégiben derült ki, a TV2 tárgyalt Bereczki Zoltánnal, de neki későn szóltak. Addigra az egész évre lekötött színházi előadásai és nagyzenekari koncertjei voltak, ezeket már nem lehetett lemondani. És persze itt volt a „híres Hajós balhé”, ami egy Bors-cikk kapcsán robbant ki.

Hajós András – információink szerint – tárgyalt a TV2-vel, a ze­nész azonban ezt tagadta, majd pár nap múlva bejelentette, hogy mégsem vállalja a Sztárban sztár zsűrizését (vagyis tényleg tárgyalt), de akkor már a csatorna is azt nyilatkozta, hogy sosem kérték fel erre a pozícióra. Lapunk úgy tudja egyébként, hogy Hajósnak ultimátumot adtak, csinálhatja a Dalfutárt, ha cserébe beül a szórakoztató műsor zsűrijébe. Hajós azonban nem bírta tartani a száját.







Régi zsűri

Úgy tudjuk, hogy Stohl olyan szerződést kapott a TV2-től, amire nehéz lett volna nemet mondani. Nem is mondott ilyet, hiszen pontosan tudja: itt a lét a tét.