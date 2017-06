Sínen van a metró-projekt: megtalálták az orosz szerelvények hibáját

A hétvégén Magyarországra érkezett a 3-as metró szerelvényeinek felújításáért felelős Metrowagonmas 20 fős mérnökcsapata, akik átvizsgálták a már átadott - majd sokadik alkalommal meghibásodó, végül a forgalomból ideiglenesen kivont - szerelvények hibáját, és ki is javították azt.







Hamarosan újra futhatnak a felújított szerelvények - persze csak ha addig nem találnak újabb hibát...

"A legapróbb részletekre is kiterjedő vizsgálat eredményeképpen megtalálták a kiváltó okot – a szerelvények egyik alkatrészének, az optikai csatoló elemnek hibáját –, amelyet azonnal ki is javítottak. Az eset kapcsán a teljes flotta átvizsgálását is végrehajtják. Ha minden az elvártaknak megfelelően alakul, akkor jövő héten megkezdődhet a szerelvények fokozatos, újbóli üzembe állítása" - írja a BKV közleménye.