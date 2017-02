Senki nem tudja, miért tartotta halott barátnőjét a konyhaszekrényben

Egy boltoni férfi otthonából került elő egy nő holtteste, akit másfél éve láttak élve utoljára – számol be az esetről az ITV. Victoria Cherryt 2015 októbere óta keresték a hatóságok, miután rokonai napok óta nem találták otthonában. A nő eltűnése kapcsán a rendőrök megkérdezték a barátot, a 43 éves Andrew Colin Reade azonban állította, hogy semmit sem tud a nőről, aki szerinte vélhetően hazaköltözött az anyjához.

Ehelyett az angol férfi a konyhaszekrényében tartotta a 44 éves nő holttestét közel másfél évig, a hatóságok végül lakóssági bejelentés után találták meg a falra szerelt konyhaszekrényben idén január 16-án.

A férfi beismerte, hogy Victoria testét a szekrényben tartotta, ám az nem derült ki, hogy ő is oltotta-e ki a nő életét, vagy a haláláért nem felelős. Mindenesetre a férfi morbiditását jelzi, hogy többször is meginvitálta a szomszédait egy-egy teára, végül az orrfacsaró illatok miatt bukott le. Jelenleg előzetes letartóztatásban van, amelyet várhatóan nem is szüntetnek meg addig, míg ki nem derül, hogy a nő miért vesztette életét.