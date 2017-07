Semmittevésért kapnak óránként egy ezrest a Duna Arénában a diákok

Nem mondhatni, hogy megszakadnának a diákmunkások a Duna Arénában - maximum unatkoznak.

Nem mondhatni, hogy megszakadnának a diákmunkások a Duna Arénában - maximum unatkoznak.

Akit a Duna Arénába osztanak be diákmunkára, nem árt, ha csurig tölti a mobilját, mert sokat kell majd játszania - nagyjából ezt lehet levonni abból, amit a HVG tudott meg a komplexumban munkát vállaló fiataloktól. Azoknak ugyanis 1000 forintos órabérért gyakorlatilag semmit sem kell csinálniuk.

Egy alkalommal a 7-re kirendelt reggeli műszak - akiket végül csak nyolckor engedtek be, hiszen a főnök és a munkatársai is csak akkorra érkeztek az arénához - délután háromkor úgy ment haza, hogy mobilnyomogatáson és ücsörgésen kívül semmit sem csináltak (a nyolcezres napi bért természetesen megkapták). A lapnak beszámoló Patrik délutános műszakban volt, kettőtől: neki legalább annyi feladata volt aznap, hogy csomagoljon ki a dobozából egy radiátort. A létesítményfőnök négykor hazament, a diákokat arra utasította, hogy a büfében még üljenek hétig, aztán hazamehetnek ők is.

Igen, ezért a teljesítményért is járt az óránkénti ezres.

A beszámoló alapján nem egyedi esetről van szó: versenyidőszakon kívül gyakorlatilag ez az általános - de állítólag a Budapest-bajnokság ideje alatt is csupán "valamivel több" tennivaló akadt - írják.