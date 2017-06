Semmi extra: a pénteki csúcsban esett el a hármas metró

A BKK bejelentése szerint péntek reggel mintegy fél órán át pótlóbuszok szállították a fővárosi utasokat az M3 egy szakaszán váltóhiba miatt. A Deák téren ráadásul egy régi szerelvény elvontatása miatt nem tudtak megfordulni a metrók, így végül a Nagyvárad tér és Újpest Központ között szállították pótlóbuszok az utasokat.

Az Index beszámolója szerint ugyanakkor a felújított szerelvényekkel is probléma volt, a Nyugati pályaudvarnál 10-12 percet vesztegelt egy szerelvény zárt ajtókkal, se ki, se be. Az utasok végül felfeszítették az egyik ajtót, és úgy szabadultak ki a kocsiból. Egy olvasó pedig azt írta: a Klinikák állomásnál szállítottak le mindenkit a metróról, majd az állomást le is zárták.

A BKK beszámolója szerint a hiba elhárult.