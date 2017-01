Segítség helyett szétverték a kocsiját

„Nagykőrös felé akartunk menni a haverjaimmal, amikor eltévedtünk. Végül egy saras, kátyús földútra keveredtünk, ahol elakadtunk. Nagyjából másfél órán keresztül próbáltuk kiszedni a kocsit a sárból, de nagyon hideg volt, ezért úgy döntöttünk, inkább otthagyjuk. Másnap reggel az egyik barátomat hívtam segítségül, akivel amikor visszamentünk a helyszínre, hogy kihúzzuk a szorult helyzetből, nem akartunk hinni a szemünknek. Valaki vandál módon gyakorlatilag szétverte az elakadt Renault-t” – mondta a Borsnak a neve elhallgatását kérő tulajdonos, akinek az autójában több százezres kár keletkezett.







A kocsi kerekeit kiszúrták, tanksapkáját letörték, a rádió előlapját ellopták

Egy üveg kivételével az összes ablakot betörték, a bal első ajtót visszafeszítették. Ezeket mindenképp cserélni kell. A bal hátsó ajtó behorpadt, a visszapillantók is sérültek, a tanksapka ajtaját letörték és a négy gumit is kiszurkálták. A külső rongálás mellett a kocsi belsejét is felforgatták, amiből a rádió előlapját és az elsősegély-csomagot vitték el.

Egy 2002-es évjáratú, jó állapotú Renault Megane kombiról van szó egyébként, amit a fiatal férfi még októberben hozott be Németországból. A tulajdonos feljelentést tett a rendőrségen.