Segít a mester! Talpbetéttel űzzük el a lábszagot

A Bors új sorozatában a szolgáltatóiparban dolgozó mesterek adnak tanácsot olvasóinknak. Juhász László cipész a kínai piacon kapható lábbelikről is véleményt mondott.

A Bors új sorozatában a szolgáltatóiparban dolgozó mesterek adnak tanácsot olvasóinknak. Juhász László cipész a kínai piacon kapható lábbelikről is véleményt mondott.







Segít a mester! © Fejér Bálint

Hol vásároljunk?

A plázákban sokszor ugyanazt a lábbelit lehet megkapni dupla vagy akár tripla áron, mint a kínai piacon. A kényelmesség sem mindig árfüggő. A szakember szerint olcsóbban is ki lehet fogni jó minőségű műbőr cipőt, és az eredeti bőr lábbeli is lehet silány minőségű. Két-három éve a mester műhelyét is ellepték azok a márkás cipők, amelyeknek a talpa közönséges kartonpapírból készült, így lehetetlen volt megmunkálni.







A szakember szerint a legtöbb divatcipő a kínai piacon jóval olcsóbban megkapható © Thinkstock

TIPP A cipővásárlásra az ideális időpont a kora délután. Ilyenkor ugyanis már nem túl pihent, de még nem túl fáradt a lábunk. Így nagy valószínűséggel se túl szűk, se túl bő lábbelit nem veszünk.

Hogyan óvhatjuk meg a lábbelinket?

Ha drágább cipőt veszünk, akkor érdemes először a cipészt felkeresni, aki az azonnali talpalással, védő sarkalással meghosszabbíthatja a lábbeli élettartamát. Örökre tönkreteheti a cipőt a kellemetlen izzadságszag, ami ha egyszer be­ivódik, akkor szinte lehetetlen kiűzni. Juhász László azt javasolja, hogy a rendszeresen hordott cipőnkhöz vegyünk két talpbetétet, és azt naponként cseréljük.







© Fejér Bálint

A férfiak igényesebbek

Juhász László 22 éve űzi a ci­pész­­mesterséget. Meglátása szerint a hölgyeknek igaz, hogy több cipőjük van, de nem vi­gyáznak rá annyira, mint a férfiak. Az a férfi, aki több tízezer forintot ad ki egy elegáns lábbeliért, olyan becsben tartja, hogy az eredeti dobozában viszi megjavíttatni, míg a hölgyek sok­szor az út porát sem mossák le róla.







Egy jó minôségű lábbelit még az előtt érdemes cipészhez vinni, mielőtt először felvesszük © Thinkstock

Meddig éri meg a javítás?

Egy magas sarkú sarkalása 1200 és 1500 forint között, a fér­ficipőé kétezer forint körül mo­zog, míg a talpalás három­ezer forintba kerül. A vásárlók vá­laszthatnak egy jó és egy jobb minőségű anyag között. Érdemes aszerint mérlegelni, hogy mennyibe került a cipő, vagy hogy mennyire kényelmes, divatos, meddig szeretnénk még használni. A 3-4 ezer forintos olcsó cipők javíttatása tehát nem éri meg.







A sarkalás, talpalás kérhető olcsóbb és drágább anyagból is © Fejér Bálint

Mi okozza a cipő halálát?

Ha egy női tűsarok eltörik, akkor az javíthatatlan, mert a magas sarok vasmerevítőjét darált préselt papír veszi körül. Illetve problémásak még a kényesebb anyagok és színek javítása is. Például ha egy piros lakkbőr megsérül, akkor azt nem lehet helyrehozni. Ilyenkor a mester azt javasolja, hogy azonos színű körömlakkal fessük be a megrongálódott részt, ennél többet ő sem tud tenni.