Sebesülten rázta le olasz üldözőit a sorozatgyilkos Fehér Norbert

Fehér legutóbb Budrióban lőtt fejbe egy kocsmárost a bevételért. Rögvest utána a helyi patikába akart betörni, de végül elállt szándékától. Csak most derült ki, hogy miért. A rendőrségen jelentkezett egy Budrió szélén lakó férfi, aki elmondta: nagyjából két hete feltörték a garázsában tárolt autóját.







Fehér Norbertet vajon sikerül elfogni, mielőtt újra meggyilkol valakit?

Azért most szólt csak, mert a kocsit nem használja, és azt is csak most vette észre, hogy a csomagtartóját felfeszítették. Semmit nem vittek el belőle, csak az elsősegélycsomagot. A rendőrök arra próbálnak választ kapni, hogy a gyógyszerek vagy a kötszer kellett-e Fehérnek, akit DNS-e alapján azonosítottak a betörőként. Mozai­kokból rakták össze, mit csinálhatott Olaszország első számú közellensége az elmúlt 29 napban.







Fehér április 1-jén lőtte le a kocsmárost. Utána biciklit lopott, Budrió szélén feltörte a garázst. Utána két kilométert tekert egy csatornáig. Itt motorcsónakot lopott, és a csatornán napokon át a tenger felé csorgott. Közben megölt egy őt igazoltatni próbáló vadőrt, fegyverét elvette, társát megsebesítette. A hajót néhány nap múlva hátrahagyta. Gyalogolt 10-15 kilométert. Eljutott Molinellába. Itt kekszet, tonhalat, vizet, kávéfőzőt és egy spa­nyol szótárt rabolt különböző boltokból. Me­gint kerékpárra ült, és letekert hat kilométert. Mar­morta szélén egy bérelt házban húzta meg magát. A rendőrök a héten rajtaütöttek a házon, de már nem találták meg. Csupán egy véres kanapé maradt utána. Fehér első rablógyilkosságát 2015-ben követte el. Kérdés, hogy sikerül-e elfogni, mielőtt ámokfutásának újabb halálos áldozata lesz.