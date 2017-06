Sebestyén Balázs a közösségi média szívtiprója

Átadták a JOY Social Media Award (SMA) díjait a korábban megjelölt kategóriák győzteseinek, az életmód magazin első alkalommal meghirdetett szavazásán a közösségi médiában aktív hírességek közül lehetett választani. Összesen nyolc kategóriában hirdettek győztest a csütörtök esti díjátadón.

Az #instalányvagyok kategóriában Kulcsár Edina erős mezőnyt utasított maga mögé, a szépségkirálynő Sarka Katát, Kiss Ramónát, Iszak Esztit és Dukai Reginát előzte meg.







#instalányvagyok - Kulcsár Edina

A #szívtipróvagyok kategória jelöltjei közül Sebestyén Balázs kapta a legtöbb szavazatot, a rádiós/tévés műsorvezető Berki Krisztiánnál, Fluor Tominál, Király Viktornál és Veréb Tamásnál kapott több szavazatot.

A harmadik kategória az #anyavagyok elnevezésű volt, amelyben Hódi Pamela lett az első, megelőzve Mádai Vivient, Szilágyi Szilviát, Bolla Viktóriát és Dobó Ágit.







#anyavagyok - Hódi Pamela

A #fittvagyok jelöltjei közül Rubint Réka még a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát is maga mögé utasította, ahogy Burján Safit, Gökler Krisztinát és Kiss Virágot.







#fittvagyok - Rubint Réka

A közösségi média #szerelmesvagyok hashtag alá sorolt hírességei közül Csobot Adél és Istenes Bence kapta a legtöbb szavazatot, az énekes-műsorvezető pár Cinthyát és Varga Viktort, a friss házas Debreczeni Zitát és Giannit, Dundikát és Majkát, valamint Tolvai Renit és Kállay Saunders Andrást előzte meg.







#szerelmesvagyok - Csobot Adél és Istenes Bence

A legtrendibb közösségi médiát használó személyiség Lakatos Márk lett, aki Nagy Vivien divatblogját, a Fifty Pair of Shoes-t, Nyári Diát, Diazt és Kovács Dorottya blogját, a Chloe from the woods-ot előzte meg.







#trendivagyok - Lakatos Márk

Az #újítóvagyok kategórában Nessaj győzött, DJ Yamina, Anett és Ancsa, Hollósi Jázmin és Peleskey Bence előtt.

A #mindigottvagyok kategória győztese Kiss Ádám lett, a humorista Csorba Anitánál, Dancsó Péternél, Magyarósi Csabánál és Kőnig Anna FollowAnna blogjánál kapott több szavazatot.