Sárgulhatunk: ilyen a valódi luxus Rogán kerületében!

Szeretné tudni, milyen az élet a 300 milliót érő belvárosi lakásokban? Ön szerint is olyasn lehet, mint a pár tizezerért bérbeadott önkormányzatiakban? Nézelődjünk, az még nem kerül semmibe. Aztán ha megvan a megfelelő kapcsolat, szerezzünk be egy kecót az V. kerületben, ahol bizonyos dolgok sosem változnak. A turisták arcátlan lehúzásán túl például a stabilan magas ingatlanárak sem. Ennek megfelelően szinte bagónak tűnik egy-egy 150-200 nm-es lakásért az a pár száz millió. Lássunk néhány olyan darabot, amik első látásra megérik a pénzüket. Elegancia, tágasság és sok-sok számjegy! Top 5 belvárosi luxus lakás, nagyravágyóknak! Vigyázat, megtévesztően hasonló ikertornyok is a kínálatban!









“5 szobás, második emeleti, erkélyes, csendes, ragyogóan napfényes téglalakás gyönyörű, 1800-as évek végi, korhűen és tökéletesen felújított fa nyílászárókkal, eredeti mennyezeti stukkókkal és fali díszítésekkel, eredeti méretű helyiségekkel.”









“9+1 félszobás, Múzeum körút elején található, egy második emeleti (173 nm), és egy harmadik emeleti (180 nm), belső csigalépcsővel összekötött lakás (összesen 353 nm) eladó. Az ingatlan HOSSZÚTÁVRA bérbe van adva 1,2 Mft-ért/hó (4000 EUR), ezért befektetői szemlélettel kitűnő választás! Két önálló lakásként is jól hasznosítható, mert mindkét lakásnak van saját bejárata.”









“Exkluzív 157 nm-es, nappali + 4 hálós, két szintes luxuslakás a Belváros szívében a Vörösmarty tér és Váci utca szomszédságában eladó.”

“Exkluzív 174,2 nm nappali + 3 hálós, két szintes luxuslakás a Belváros szívében a Vörösmarty tér és Váci utca szomszédságában eladó.”









“199 nm-es, nappali + 3 szobás 4. emeleti felújított, bútorozott lakást az 5. kerület középső részén közel a Lánchídhoz.”

