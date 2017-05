Rosszullétet színlelt, hatvanheten mentek el Jocó bácsi mellett

Az internet egyik közkedvelt személyisége Balatoni József történelemtanár, vagyis Jocó bácsi. Több mint harmincezer ember követi a Facebookon. Nemrég részt vett a Hősök Tere Kezdeményezés tanároknak szóló tréningjén. A kezdeményezés, aminek egyik alapító tagja az ismert szociálpszichológus, Philip Zimbardo, az emberi közöny ellen akar tenni.







© Grafika: Pintér Péter

– A Hősök terénél, az egyik zebránál van egy oszlop, aminél el kellett játszanom, hogy rosszul vagyok – mesélte a pedagógus.







Nem vesztette el a hitét az emberekben

– A többi résztvevő megfigyelőként nézte, hogy mi történik szombat délután kettőkor a főváros egyik legforgalmasabb pontján. Kezdetben úgy éreztem, hogy talán nem vagyok elég hiteles, azért nem jön oda senki. És akkor valami megváltozott bennem: tényleg kezdtem rosszul lenni. Egyre nehezebben vettem a levegőt, szédültem, és ez már nem játék volt. Már dühös is voltam, és segítségért könyörögtem magamban. De nem történt semmi. Azt hittem, el fogok ájulni. Végül az egyik résztvevő odarohant hozzám, és kihozott a szerepemből. Leültem a kerítés mellé, és legszívesebben zokogtam volna. Kiderült: hat és fél perc alatt, ami neki legalább húsznak tűnt, 67 ember ment el mellette, és egyikük sem segített. Pedig közülük tizenhárom vissza is fordult, többször is megnézte, sőt négy meg is állt, hezitált és próbálta felmérni a helyzetet. Ennek ellenére a tanár úr nem vesztette el a hitét az emberekben. Tudja, hogy sokszor a félelem gátol meg minket a helyes cselekvésben, s arra biztat mindenkit: tanulja meg, hogyan küzdheti le saját akadályait. „Mert amikor segít, az elég jó érzés lesz.”