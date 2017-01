Rosszkor ért haza a férj, elbánt a felesége szeretőjével

Agyba-főbe püfölte a felesége szeretőjét egy alabamai férfi, miután a saját ágyukban kapta rajta őket. A dührohamról felvétel is készült, mely vadul kering az interneten és amelyet most a DailyMail is megosztott.

A videón jól látszik, a férj teljesen szabadjára engedve indulatait, felugrik az ágyra és ütni kezdi a lebukott szeretőt. Majd lerángatja a padlóra és az elképzelhető összes módon verni kezdi. A legtöbb ütést a fejére méri a meglepett Casanovának, aki láthatóan tehetetlen, képtelen visszaütni. Egy ponton olyan, mintha a férj beletaposna a szerető arcába is.

A csalfa feleség sem tudott közbelépni, de sokkal valószínűbb, hogy nem is akart, nem sokat tudott volna tenni. De vajon ki készítette a felvételt?