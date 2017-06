Romokban hever az Ezüstpart egykori szállodája – képek

Hálátlanul bánt el az utókor Siófok valamikor egyik legkedveltebb nyaralóhelyével. A szövetkezeti és SZOT-üdülőkben töltött családi vakációk emlékére kegyetlenül lesújtott a mai valóság kalapácsa. A déli part ékessége volt a tízemeletes Ezüspart I-es hotel, ma már galambok lakják, sőt egy tető nélküli Trabant is pusztul benne.







1975: az impozáns épület az átadás évében © Városi Gorillák/Locus Derelictus

– A lépcsőház viszonylag jó állapotban volt. Minél feljebb jutottunk, annál több volt a rombolás, meg a galamb és a galamb­ürülék. Néhány szobában kibírhatatlan bűz várt minket. Nagyon érdekesek voltak a felvonómotorok a legfelső szinten – avatja be a Borsot Gál Norbert, aki az elhagyott épületeket fotózó Városi Gorillákkal jutott be az épületbe és örökítette meg fotósorozatban a lehangoló látványt. Aki ügyes, be tud jutni. – A kilátás fantasztikus, érthetetlen, miért hagyták így magára ezt az értékes épületet – mondja Norbert.







2017: az épület mai állapotában, düledező korlátjaival életveszélyes © Városi Gorillák/Locus Derelictus

Az ajtók kiszakítva állnak a folyosókon a vakolattörmelékek közepén. A szobákban szétvert tévék, hűtőszekrények, korhadó bútorok hevernek szanaszét, mert a berendezés nagy része még mindig ott áll az 1972-ben felhúzott épületben. Rengeteg ágy van még használható állapotban. Találni tűzvédelmi szabályzatot, tombolajegy-tömböket, páncélszekrényt is.







Gyönyörű a kilátás az omladozó szobából © Városi Gorillák/Locus Derelictus







Háborús övezetekben néz ki így egy nappali © Városi Gorillák/Locus Derelictus

Norbert említi a pár méterrel arrébb álló egykori Hotel Presst is, ahol durva rombolást tapasztalt. – Az enyészet jelen volt, de nem falta fel az épületeket. Sajnos, a két hotelből egyet sem kezdtek el felújítaní, így biztosan le kell majd bontani őket – teszi hozzá. A Press ikerépülete egyébként a mai napig hotelként üzemel Interpress néven.