Romlott a látása, kórházba került, szomjan halt

A 85 éves Edna Thompson látása nem volt tökéletes - kezdődő zöld hályoga volt - , ezért kezelőorvosa vízhajtót adatott be neki, hogy ezzel is csökkentse a nyomást a szemében. Ezután két nappal később leutazott nyaralni a néni pedig hat napra rá elhunyt - írja a Mirror. Kiderült, hogy Thompsonnak csak két napig kellett volna szedni a a vízhajtót, azonban öt napig adták neki a nővérek, amely miatt kiszáradt és gyakorlatilag szomjan halt, mert vizet viszont nem adtak neki többet, holott kellett volna.









Bár családja látogatta a nagymamát és szóltak is, hogy valami nincs rendben, de a kórházi személyzet ügyet sem vetett a beteg hozzátartozóinak panaszaira. A idős hölgy egyik lánya szerint a kórház cserben hagyta az anyját, és azzal sem foglalkoztak, hogy jelezték, félnek, hogy az asszony kiszárad. Úgy véli, azért ignorálták a panaszukat, hogy ne kelljen a kelleténél többször ágyneműt cserélni a néni alatt.

Mivel Thompsonnak öt napig adták a vízhajtót, azért veseelégtelenségben hunyt el még 2015 szeptemberében. A család több mint fél évvel a történtek után természetesen beperelte a Maidstone-i kórházat, a per pedig most tart ott, hogy kiderült, a halottkém szerint, ha csak valóban két napig kapja a gyógyszert, akkor ma is élhetne a nagymama.









Fia szerint felháborító, hogyha az ember bemegy egy szemproblémával a kórházba, akkor előfordulhat, hogy szomjan hal. A kórház egyébként elnézést kért (lol) a történetek miatt, és ígéretet tettek arra, hogy az ellátás szabályain változtatni fognak. A bíróság szerint több tényező vezetett a néni halálához, így többen is felelősek érte.

Az idős hölgy mielőtt a kórházba kerülése előtt már évek óta szklerózis multiplexben szenvedett, és állapota miatt állandó felügyeletre szorult. Rokonai egy lelkiismeretes ápolónő fogadtak mellé, aki egyből értesítette őket, mikor a néni szólt, hogy a szemével valami probléma lehet, hiszen nem úgy lát, mint korábban.