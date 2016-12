Ritka betegség: évek óta először nem aludta át a karácsonyt a 12 éves fiúcska

Hosszú ideig nem is sejtették, mi a baja, noha hónapokat aludt át.

Rendkívül ritka betegségben szenved az angliai Nottinghamshire-ben élő Connor Prince: a Kleine-Levin szindrómát nem véletlenül nevezi a köznyelv Csipkerózsika szindrómának. A betegek hosszú időszakokat - néha hónapokat is - alszanak át, és jó ideig ébredés után is rendkívül kótyagosak. Gyakran számolnak be olyanokról, hogy az ébredés utáni órákból szinte semmire sem emlékeznek.

Connor 2012 novemberében olyan hosszú álomra szenderedett, hogy csak 2013 januárjában tért magához - azaz szó szerint átaludta a szeretet ünnepét. A kisfiú hasonlóképp tett az elmúlt években - pont ezért hatalmas meglepetés volt szülei számára, hogy évek óta először együtt karácsonyozhattak a kis Connorral - írja a Sun.

„Az utóbbi évek nagyon megerőltetőek voltak a családunk számára. Az ünnepekkel sem tervezhettünk, és a munkámat is fel kellett adnom, hogy vigyázhassak Connorra” - nyilatkozta a 12 éves fiú édesanyja, Dana.

A nehézségeket csak tetézte, hogy eleinte félrediagnosztizálták a gyermeket: úgy hitték, krónikus fáradtság-szindrómában (CFS) szenved, így az orvosok azt javasolták, ha túl sokáig aludna, mindenképp fel kell kelteni - végül azonban kiderült, hogy Kleine-Levin szindrómás. „Az utóbbi években szörnyűek voltak a hangulatingadozásai. Amikor lent van, depressziós, azt hiszi, senki sem szereti őt, még az öt kutyánk sem. Egy édesanyának ezt hatalmas szívfájdalom hallani...” - mesélte Dana. Fia állapota csupán 1000 embert érint világszerte - és nincs ismert gyógymód rá.