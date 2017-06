Retteg a családja a 12 éves lányát teherbe ejtő apától

Jelen állás szerint négy év múlva kiszabadulhat L. Róbert, aki megerőszakolta és teherbe ejtette 12 éves lányát. A férfi élettársa és az abortuszon átesett tini retteg a családfő visszatérésétől.

Vékonyka, törékeny lány ücsörgött zavartan az édesanyja mellett a bíróság folyosóján. Alexandra most lesz 15 éves, és attól kapta a legnagyobb pofont az életben, akinek elvileg a széltől is óvnia kellett volna őt. Bár az ügyben akadtak ellentmondások, a tudomány megdönthetetlen bizonyítékot szolgáltatott a szörnyű gyanúra: Szandrát a saját édesapja ejtette teherbe, amikor a lány még be sem töltötte 13. életévét.







Erzsébet (jobbra), a kislány édesanyja legalább 15 év szabadságvesztés kiszabásával lenne elégedett © Bors

– Tizenhat évig éltem Robival, agresszív ember, de azt sosem gondoltam volna, hogy ilyet tesz a lányunkkal - mondta a Borsnak Erzsébet, a tini édesanyja. – Azt vettem észre, hogy a lányom hasa gömbölyödik, én vittem el őt a nőgyógyászhoz. Amikor kiderült, hogy Szandi terhes, alig tértem magamhoz. Aztán mindent elmondott. A babát elvetettük, azóta Szandit rendszeresen viszem pszichológushoz, hátha ő tud segíteni. Milyen büntetést tartanék méltányosnak? Tizenöt évet! De attól tartok, hogy kevesebbel megússza. Rettegünk attól a naptól, amikor Robi kiszabadul. Fogalmam sincs, mire lesz még képes – szorította magához lányát Erzsébet.

L. Róbert az egész eljárás alatt tagadta, hogy ő erőszakolta meg a lányát. A vád szerint 2015 áprilisában Alexandra otthon volt, a tavaszi szünet valamelyik napján történhetett az erőszak. L. Róbert elküldte a fiát a boltba, majd magáévá tette a tinit. A férfi erős testfelépítésű, kilencvenkilós ember, a lánynak esélye sem volt a védekezésre.







Ha jogerős büntetése hasonló mértékű lesz, pár év múlva szabadulhat L. Róbert © Bors

L. Róbert tegnap a Budapest Környéki Törvényszéken az utolsó szó jogán sem ismerte el tettét.

Élményszerű beszámoló A lányt az ország egyik legismertebb igazságügyi pszichológus szakértője, dr. Kitanics Márk is megvizsgálta. A szakértő szerint a tini által elmondottak élményszerűek voltak, bizonyos, hogy szexuális trauma érte a lányt.

– Nagyon rossz lelkiállapotban vagyok, az édesapám beteg, kórházban van, a családom széthullott. Szeretném az apámat meglátogatni a kórházban, és szeretnék új életet kezdeni – mondta a férfi, ám szavai nem hatották meg a bíróságot. A dr. Szalay Csaba vezette tanács kilenc év fegyházbüntetésre ítélte, feltételesen a büntetés kétharmadának kitöltése után szabadulhat. A férfi két évet már lehúzott előzetes letartóztatásban, így amennyiben másodfokon is ez maradna a döntés, négy év múlva hagyhatná maga mögött a börtönt.







Az egykori Miss Balaton dr. Finta Eszter lett a kirendelt ügyvédje a vádlottnak © Bors

Szalay Csaba bíró kiemelte: a DNS-szakértői vélemény szerint teljesen bizonyos, hogy L. Róbert ejtette teherbe a lányát.

A védelem fellebbezett, az ügyész három nap gondolkodási időt kért.