Retro nyaralás: rendkívül cuki képet küldött olvasónk

Játékfelhívásunkra sokan küldtek fényképet, ezekből szemezgetünk. Ezen a héten sorra mutatjuk be a legjobb nyaralós fotókat, amelyekre a borsonline.hu oldalon önök is szavazhatnak. A nyertes jutalma egy kétszemélyes, kétéjszakás wellnesspihenés.

Szigorú napközi

Szabados Katalin beküldött fotója retro is, meg nyáron is készült, de boldognak egyáltalán nem nevezhető. Ugyanis az óbudai gázgyári lakótelepen egy szigorú pedagógus felügyelte a gyerekeket, akik szinte vigyázzban álltak, amikor lefényképezték őket, balról a harmadik kislány még a száját is összeszorította. „ A nevelő is igazi retro” – írta fotójához olvasónk.









Boldog 16 éves

Ma már 59 éves Semperger Gyuláné, aki a fotó készítésekor mindössze 16 volt. Alsóörsön, az iskolai táborban haverjaival pózolt a büfélakókocsi előtt. Napközben fürdés a Balatonban, vacsora a katonai sátorban, este pedig a tábortűz mellett felhangzott A börtön ablakában kezdetű dal. Igazi szép emlékek...