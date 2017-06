Retró autócsodákat újít fel Tamás

Pásztor Tamás élete az autók körül, vagyis többnyire négy keréken forog. Nem csak azért, mert 25 évesen ő lett a világon a Citroën legfiatalabb márkakereskedője 1995-ben, hanem azért is, mert a hobbija is erről szól. Pontosabban a múltról.







© Czerkl Gábor









– 1997-ben vettem meg az első veteránautómat, egy Citroën DS-t. Szépen rendbe hoztuk, majd jöttek a további retró csodák. Ahogy egy kész lett, rögtön arra vágytam, hogy egy újabbal foglalkozhassak. Végül a feleségem találta ki, hogy mi lenne, ha elkezdenék másoknak, megrendelésre dolgozni, hisz akkor megmaradna a felújítás öröme, ugyanakkor nem állnának kihasználatlanul a saját autók a garázsban – mesélt a Borsnak a kezdetekről Tamás.

















Ebből lett aztán egy cég, amely azóta folyamatosan régi verdák felújításával foglalkozik. Persze mindez nem olcsó mulatság, a költségek hárommillió forinttól akár a csillagos égig is érhetnek, így leginkább nyugat-európaiak a megrendelők.









– Általában azt mondom az érdeklődőknek, hogy csak akkor vágjanak bele, ha nem sajnálják a pénzt. Sokszor ugyanis már egy új autót is tudnának venni abból, amennyit egy veteránra költeni kell. Most például dolgozunk egy Volgán, amelynek az árából akár egy Jaguárt is lehetett volna venni – tudtuk meg Tamástól.

Egy igazi kincs Tamás saját kollekciójának egyik éke egy Renault 17 Gordini versenyautó. Ezt a típust használta ugyanis a nemrégiben elhunyt raliversenyző, Ferjáncz Attila is, az ő tiszteletére készült el ennek a kocsinak a hű mása. Sajnos az eredeti verseny-autó egy pécsi bontóban végezte.