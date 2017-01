Rendőrök költöztették el otthonából a pedofil nőt, hogy megvédjék

A Daily Mail beszámolója szerint a kilencgyerekes családanyának, a 46 éves Tracy Lyonsnak azért kellett elköltöznie southamptoni otthonából, mert a szomszédok előtt fény derült sötét múltjára. Az asszony már évek óta élt az észak-angliai kisvárosban, amikor szörnyű múltja kiderült.

A 46 éves asszonyt 2011-ben ítélték el Portsmouth-ban, mert egy kétéves (!) gyereket molesztált. A börtönbüntetésének letöltése után Lyons elköltözött, sőt, a biztonság kedvéért még a vezetéknevét is megváltoztatta. Ám évek múltán így is lebukott.



A kilencgyerekes családanya titkáról karácsonykor rántották le a leplet, amikor egy szomszédja és barátja vendégségben járt nála, és észrevett egy különös levelezőlapot, amelyen egy, a férfi által ismeretlen szervezet kívánt boldog karácsonyt a nőnek. A férfit kíváncsivá tette az ismeretlen cégnév, amelyről a neten rákeresve kiderült, hogy egy szexuális zaklatás utáni rehabilitációval foglalkozó szervezet.













„Azt hittem, hogy ő is egy áldozat” - mondta Richard Hurren, aki nem érte be a feltételezéssel, és végül kiderítette, hogy tévedett, az asszony nem az áldozat volt, hanem az elkövető.



Ezek után a szomszéd lebuktatta a nőt, akiről pedig kiderült, hogy korábban többször volt büntetve szexuális bűncselekményekért, sőt, kilencedik gyermeke éppen egyik börtönbüntetése alatt született. Az asszonyt végül rendőrök költöztették el otthonából, miután a környék lakóinak zaklatása állandóvá vált.