Renáta egy vírus miatt veszíti el a hallását

Kezelőorvosa szerint bármikor elveszítheti a hallását a jákói Iharosi Renáta, a kétgyermekes édesanya mégsem fordult ma­gába. Jelnyelvet és szájról olvasni is tanul arra az esetre, ha végleg megsüketülne.

– Vírusfertőzéssel kez­dődött, amit egy fürdőben kaptam el. Akkoriban nem volt annyira képzett az orvosi technológia, nem kaptam megfelelő kezelést és három hónap alatt el­romlott a hallásom. A jobb fülemben állandó suhogást hallottam, majd mindkét fülemben, és folyton fájt a fejem. Vé­gül kicserélték a hallócsontomat, de a protézis egy orrfújás miatt elmozdult. Ezután súlyosbodtak a tünetek, előfordult, hogy elájultam – részletezi több évig tartó kálváriáját Renáta, aki sokáig szégyellte, hogy megromlott hallása miatt olykor kiabálva beszélt. Ki sem lépett kíséret nélkül az otthonából. A végső megoldást a hallókészülék jelentette számára, amit be is ültettek. Renátának azonban túl kicsi a fülkagylója, a készülék folyamatosan kisebesítette a fülét. Több évig tartó áldatlan állapot után Renáta saját kezébe vette az ügyét. Elhagyta a hallókészüléket, jelnyelvet és szájról olvasást kezdett tanulni. Jelenleg mindennapi kommunikációját is ezek segítik, miközben Damoklész kardjaként lebeg a feje fölött az a tudat, hogy bármelyik napon süketen ébredhet.







Renáta majd felidézi magában a madárcsicsergést © Facebook

– Sokáig tartott, de most már elfogadtam, hogy hallássérült vagyok. Nem lehet felkészülni a hallás elvesztésére, olykor csillapítanom kell magam. A természet hangjai és a madárcsicsergés nagyon hiányozna. Sokat meditálok, és a családom is támogat. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ismerem a hangokat, így elég, ha rájuk gondolok, és a belső tudatomban ott lesznek – vallja őszintén Renáta.

Itt tanulhat jelelni Jelelés- és szájrólolvasás- képzést a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége szervez. Nemcsak Budapesten, hanem kihelyezett vidéki intézményekben is. Szájról olvasást minden második héten egyszer két órában oktatnak, míg jelelést hetente három órában. A jelelést a hallás-sérültek egymás között gyakorolhatják. Mindkét képzés ingyenes.







Weisz Fanni szépségkirálynő Európa első siket szóvivője a legismertebb magyar, aki jelnyelvvel kommunikál © Kecskeméti Zoltán

