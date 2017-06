Rémület a pályaudvaron: kilencszer erőszakolták meg Laurát

A magyar nő épp a helyi karneválról tartott hazafelé, amikor a vasútállomás közelében három férfi odalépett hozzá. Egyikük nem kertelt, s csak annyit mondott neki, miközben megragadta a karját, hogy most bizony szexelni fognak.

Laura próbált ellenállni, de az esélyek nem kedveztek neki. Berángatták őt egy viadukt alá, ahol a földre lökték, lehúzták a nadrágját és befogták a száját, hogy ne kiabálhasson. Ezután hosszú kínokat kellett kiállnia, ugyanis a kéjre éhes férfiak kilencszer erőszakolták meg. Orálisan is kényeztették magukat, de vaginálisan és análisan is közösülésre kényszerítették áldozatukat. Utóbbi miatt esetenként egyszerre ketten is neki tudtak esni szegény Laurának, aki bár igyekezett ellenállni, próbálkozásait rúgásokkal és ütésekkel jutalmazta a trió. Emellett ráadásul elszedték a nő telefonját is, amellyel még videókat is készítettek az üzekedésről.







2016 augusztusában a németországi Mühlhausenben, a vasútállomás közelében támadt rá a magyar nőre három migráns © Pintér Péter

Óvszert azonban egyikük sem használt, s éppen emiatt a rendőrség gyorsan el is fogta a támadókat. A DNS-mintájuk alapján ugyanis beazonosították a három etióp férfit, vagyis Isaak N.-t, Medhanie A.-t és David T.-t.

A 28 éves nőt állapota miatt csak röviden hallgatták ki hétfőn, azt azonban így is elmondta, hogy a tettesek mindegyike há­rom-három alkalommal erőszakolta őt meg.

Az egyik vádlott, a 23 éves Isaak M. a tárgyalás során bevallotta, hogy szexelt Laurával, azonban azt állította, hogy ebbe a nő is beleegyezett. – Eléggé be­rúgtam a karneválon és egyszer lefeküdtem vele. És bár ve­lem volt két másik férfi is akkor, de nem Medhanie és David – nyilatkozta Isaak.

A másik két vádlott valóban tagadja, hogy részt vett volna ebben a szörnyűségben, állításuk szerint mindketten otthon voltak a kérdéses időben. A tárgyalás folytatódni fog.