Reményt kapnak az izomsorvadással küzdő Ábris sorstársai is

Továbbra is komoly bizakodásra ad okot a súlyos gerincvelői izomsorvadással küzdő Ábris állapota. Édesanyja azonban nem csak az ő gyógyulására koncentrál: azon is dolgozik, hogy a többi kis hazai SMA1-es beteg meggyógyítása is lehetséges legyen.

