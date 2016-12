Rejtőzködve él a rendőrgyilkos családja Bőnyben

Szinte az utcára sem lépnek ki a Bônyön élő Gy. István hozzátartozói, amióta a szélsőjobbos férfi lelőtte Pálvölgyi Péter nyomozót.

Közvetlenül karácsony után csönd honol Bőnyben. Pedig október végén még hatalmas felfordulást okozott, amikor a főutcán élő Gy. István agyonlőtt egy rendőrt, miután házkutatásra érkeztek hozzá. A hungarista Magyar Nemzeti Arcvonalat irányító 76 éves férfi szintén golyót kapott, de nem halt meg. Tökölön lábadozott, most a győri börtön foglya. A gyilkosságot követően a rendőrség átvizsgálta a család bőnyi és a Bőny közeli, szőlőhegyi ingatlanjait is, és több lőfegyvert, robbanóanyagokat is lefoglaltak.







A ház, ahol a végzetes lövések eldördültek. A családtagok ügyvédi tanácsra nem beszélnek a tragédiáról









A Bors először a gyilkosság helyszínén, a Szabadság úti, egykori tanítói háznál járt. Az ingatlant sűrű fenyősor takarja. A család ritkán mutatkozott a faluban. Miután pedig Gy. egyik fia lovas balesetben elhunyt, még inkább kerülték az embereket. A közeli boltban ugyan elmondták, hogy István felesége néhányszor járt náluk, de általában akkor is csak egy kis kenyérért ugrott be. Feltehetően a nagyobb vásárlásokat inkább Győrben vagy Tatán intézték. A közeli kocsmában és lottózóban sem látták mostanság az asszonyt.­­







Gy. Istvánt is eltalálta egy lövedék. Most a győri börtönben ül

– Néha ugyan láttam katonai surranóban fiatalokat, akik hozzájuk jöttek, de mást nem – árulta el Gyula. Bár a New York Times arról írt, hogy az idős férfi által irányított szervezet orosz hírszerzőket is fogadott egy közeli kiképzőbázison, a helybeliek ebből semmit sem tapasztaltak. Nem fordultak meg külföldi rendszámú autók a Szabadság úton.

– Nemrég svéd újságírók jártak itt, más külföldiekkel nem találkoztunk – mesélte a Gyula mellett poharazgató Margit a kocsmában. A falubeli csend részben talán annak köszönhető, hogy a család többnyire inkább Szőlőhegyen tartózkodik. A tragédia óta főleg. A még kerítés nélküli telken álló háznál pár szót tudtunk váltani István egyik unokájával, aki csak annyit mondott, ügyvédjük tanácsára nem nyilatkozhatnak. A gyilkosságot követően szívinfraktussal kórházba került Gy. felesége. Ő már jobban van, ám a nyilvánosságot szintén kerüli.