Rejtélyes halál: egymáshoz kötözve akasztotta fel magát a szerelmespár

Egy 28 éves brit nő és egy 36 éves brit férfi holttestét találták meg egy kambodzsai szállodában – írja a DailyMail. A fiatal párt azonosítani is tudták, bizonyos Robert Wells és a felesége, Goldie a két elhunyt, akik mellett búcsúlevél is hevert, és a szobában számtalan öngyilkosságra utaló feljegyzést is találtak.

Csakhogy a pár holttestét meglehetősen furcsa körülmények között találta meg a rendőrség: egymáshoz voltak kötözve, a szemük is be volt kötve és felakasztották magukat.







© Facebook

A pár hosszú évek óta élt Sihanoukville városában, és a helyi rendőrség kitart amellett, hogy nem gyilkosság történt. Kiderült, a pár mindkét tagja mentális betegséggel, bipoláris szindrómával, depresszióval küzd és búcsúlevelükben a brit egészségügyi szolgálatot hibáztatták, szerintük nem kaptak tőlük megfelelő segítséget.

A házaspár családja is furcsának találja a kettős öngyilkosság körülményeit, de azt megerősítették, hogy a búcsúleveleken az egyik elhunyt, Robert Wells kézírása olvasható.

A helyi sajtó közben arról írt, hogy a pár régóta anyagi gondokkal küzdött. Az általuk bérelt szobát december 29-én kellett volna elhagyniuk, de nem volt pénzük kifizetni.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot!