Radioaktív vaddisznók grasszálnak Európában

Igen nagy problémával szembesültek Csehországban az elmúlt hónapokban, ugyanis sok vaddisznóról kiderült, hogy radioaktív. Az állatok egy olyan földalatti gomgafajból ehettek, ami a Cézium-137 izotóppal fertőzöttek. Ilyen anyag pedig a csernobili atomkatasztrófa idején került a természetbe, így arra a területre is, ahol a disznók tömegesen ettek a gombából.









A Reuters megszólaltatott egy szakértőt is, aki elmondta, hogy 2014 és 2016 között 614 vaddisznót vizsgáltak meg Európában és közel a fele radioaktív sugárzást mutatott. Azért az megnyugtató hír, hogy a levadászott állatok tányérra sem kerülhetnek, mivel ha egy disznóról kiderül, hogy fertőzött, azonnal kivonják a forgalomból. Ha valaki enne is a radioaktív húsból, akkor is csak akkor fertőződhetne meg, ha hónapokon keresztül heti rendszerességgel nagy mennyiségben fogyasztana a sugárzó disznóhúsból.