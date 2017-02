Pusztul az ország egyetlen tamagocsitemetője

Korhadó fejfák jelzik, hogy rég nem búcsúztattak már tamagocsit, azaz kis japán játék kütyüt a dunaszekcsői löszfalban. Az enyészeté lett a több száz sírhely.

Korhadó fejfák jelzik, hogy rég nem búcsúztattak már tamagocsit, azaz kis japán játék kütyüt a dunaszekcsői löszfalban. Az enyészeté lett a több száz sírhely.

Jó pár évvel ezelőtt a baranyai falu egészen sokszor volt a média figyelmének kö­zéppontjában, leginkább egy em­bernek, Pazaurek Dezső­nek köszönhetően. Ez a férfi el­képesztően őrült és mókás öt­leteivel tudott hírnevet szerez­ni a településnek. Többek kö­zött a 90-es évek végén kialakította a japán játék virtuális, elpusztult állatkáinak temetőjét is, méghozzá az általa vezetett étterem és panzió melletti löszfalban. Az egyedülálló ötlet feltette a világtérképre Dunaszekcsőt.









– Több száz lyukat fúrtunk a tamagocsiknak. Nem tudtuk gépesíteni a dolgot, így a szőlőtőkék ültetéséhez használt kézi fúrót használtuk. De legalább a gyurgyalagok­nak is segítettünk, hogy a löszfalban fészkelhessenek – árulta el Kiss-Gadó Csaba, aki Dezső szakácsaként dolgozott évekig. Hozzátette, a temetések mindig vasárnap, ebéd után zajlottak, és a Mikulás vezette a szertartásokat.







A löszfal napjainkra elhagyatott, búcsúztatás már rég nem zajlott

Pazaurek Dezső 2008-ban elhunyt. Mint kiderült, saját makacssága is köz­rejátszott eb­ben. – Nagy állatbarát volt. Egyszer egy bika hozzányomta a lábát a kerítéshez, és durván összeroncsolta azt. Az orvosok le akarták vágni a sérült végtagot, ő azonban hallani sem akart róla. Végül aztán ebből lettek olyan szövődményei, amelyek miatt rákos lett és meghalt – tudtuk meg Kiss-Gadó Csabától.









A mókamester halála a falunak sem tett jót. A temető ottjártunkkor már csak egy szétmállott, virtuális kísértetek járta helynek hatott, amelyről ismeretek híján meg sem lehetett volna mondani, micsoda.

De a település is egyre nehezebb helyzetben van. Bár a Pa­za­urek által létrehozott dunaszekcsői alapítvány mű­ködtette kultúrházban nagy élet van, az utcák csendesek, több épületen ott virít az Eladó táb­la. – Milyen hely az, ahol még a ben­zin­kút is bezár? – fa­kadt ki egy kávézóban ül­dö­gélő Attila, aki szerint Dunaszekcső is olyan, mint a ta­ma­gocsi. Ha nem fi­gyel­nek oda rá, előbb-utóbb elpusztul.

Kijelzőn etették az állatot









A tamagocsi egy japán játék, amelyet 1996-ban dobtak piacra, és rövid idő alatt világszerte hatalmas sikert aratott. A gyerekeknek szánt, kis kijelzővel és néhány nyomógombbal ellátott eszköz lényege a virtuális állattartás volt. A játékban egy kis, aranyos lényt kellett gondoznunk, mintha a valós házi kedvencünk lenne. Ha megéhezett, etetnünk kellett, ha megbetegedett, a gyógyulásáért küzdhettünk. Ha pedig rossz gazdik voltunk, állatkánk elpusztult. Utóbbiban látta meg a fantáziát aztán Pazaurek Dezső.







Vízlépcső slagból

A több mint két méter magas Pazaurek Dezső nem csak termete miatt volt feltűnő jelenség. Mindig elképesztő dolgokkal nevettette, mozgatta meg a környezetét. Egy slag és egy lépcsősor segítségével Dunaszekcsőre álmodta meg a vízlépcsőt, kitalálta a nyári Mikulást, létrehozta a jugoszláv háborúba kamukirándulásokat szervező Rizikó Tourst. Emellett kötélhúzást szervezett a Duna két partján fekvő, szomszédos Dunaszekcső és Dunafalva között is. A hírek szerint utóbbi község csak amiatt tudott győzni, mert a helyiek traktor után kötötték a kötelet.