Pszichológus kezeli a kisfiút, aki végignézte apja halálát

Szívszorító részletek láttak napvilágot a húsvéthétfőn történt horrorisztikus motoros tragédiával kapcsolatban. Ernőt a kisfia szeme láttára gázolta halálra egy 42 éves motoros a csepeli II. Rákóczi Ferenc út mentén egy horgászbolt előtt. Az út másik oldalára igyekvő férfi azonnal szörnyethalt. A mo­tort vezető Viktor rendkívül súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ütközés olyan erejű volt, hogy az egyik lába le is szakadt a balesetben. A történtekről a Bors is beszámolt. Viktort mentőhelikopterrel szállították kórházba, az orvosok azonban hiába küzdöttek heteken ke­resztül az életéért, má­jus 25-én, az egyik fővárosi intézményben elhunyt. A szerencsétlenül járt Viktor feleségével és három kisgyermekével élt csepeli otthonukban. Életük szerves részét a motorozás töltötte ki. A középkorú férfi még egy összetartó motorosközösségnek is a tagja volt. Halála után egy megemlékezést is tartottak számára a helyszínen. Jelenleg mécsesek és egy motorgumiból készített koszorú őrzi Viktor emlékét.







A szörnyű baleset nyomai a csepeli II. Rákóczi Ferenc úton. A motoros és áldozata is meghalt © MTI

Érdekesség, hogy a szörnyű balesetet testközelből szemlélő 13 éves Attila teljesen véletlenül, a minap szembesült az édesapján áthajtó motoros halálhírével. In­formációink szerint a kisfiú édesanyjával éppen az egyik Szigetszentmiklósra tartó buszon utazott, amikor egy érdekes társalgásra lettek figyelmesek. Egy társaság éppen az apját elgázoló motorosról, Viktorról beszélgetett. – Amikor meghallották, hogy a motoros a kórházban meghalt, szinte fel sem tudtak ocsúdni – mondta lapunknak a család egyik ismerőse, majd hozzátette: a tragédia óta a kis Attila a körülményekhez képest jól van, de édesanyjának pszichológushoz kell járnia vele.







Hosszú órákon át tartott a helyszínelés, közben Viktor életéért küzdöttek a mentősök © MTI