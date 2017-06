Provokálja az áldozatot a lúgos doktor apja

Körömszakadtáig harcol családja a lúgos doktorként elhíresült dr. Bene Krisztiánért. A fér­fi apja blogot vezet, a benekrisztian.blog.hu oldalon több bejegyzésében hangoztatja fia ártatlanságát, és a kommunista idők koncepciós eljárásaihoz vagy téves ítéletekkel végződő büntetőperekhez – móri ügy, Balla Irma meggyilkolása – ha­son­lítja az esetet. Bene apja attól sem riad vissza, hogy többször megszólítsa az áldozatot, Renner Erikát, nemegyszer szinte provokálja az örök életére megnyomorított asszonyt.







Első fokon kilenc évet kapott a doktor, de a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte az ítéletet © Fejér Bálint

„Ha Renner Erikát most is védeniük kell a rendőröknek, mit keres a fiam a börtönben? Erika, nem mondanád el végre, valójában kitől félsz, ki tette ezt veled?” – áll az egyik bejegyzésben. – Tudok a blog létezéséről, nem olvasom, de az ismerőseim mindig jelzik, hogy éppen milyen hazugság, csúsztatás jelenik meg rajta – mondta megke­resésünkre Renner Erika. – A vé­­delem eddig is mocskos módszereket alkalmazott, ez a blog sem különb. Tele van áldozathibáztató megnyilvánulásokkal, és sok embert félrevezet. A Bene család ismerősi köréből gyakran kapok zaklató, vádló üzeneteket. Ezeket mindig megmutatom az ügyvédemnek. De egyelőre nem tudunk ezzel a problémával foglalkozni, fel kell készülnöm a következő tárgyalásokra. Ha a bíróság így látja jónak, vállalom a szembesítést Bene Krisztiánnal, bár lelkileg ez egy nagyon nehéz feladat lesz. A pszichológusom is segít felkészülni ezekre a pillanatokra – tette hozzá Erika.

A Kúria által elrendelt megismételt eljárás feltehetően tél elejére zárulhat ítélettel.