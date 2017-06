Prosztataszûrésen sem lehet egyedül Trump

Amerikai elnöknek lenni veszélyes állás. Az Egyesült Államok első számú vezetőjét a titkosszolgálaton belül működő elnökvédelmi részleg (PPD) óvja – nem is akárhogy.

A vécére is...

Az amerikai elnök szó szerint sehova sem mehet egyedül. Joseph Petro ügynök például még Ronald Reagan prosztatavizsgálatánál is jelen volt. Bill Clinton mellett az ügynököknek rendszeresen kellett lovagolni és kocogni is.







© AFP

Kamerák előtt

A John Fitzgerald Kennedy ellen 1963-ban elkövetett merényletet megörökítő felvétel óta lett szokás, hogy az elnököt mindig filmezik, videózzák. Ennek is köszönhető, hogy azonosítani tudták azt is, aki nemrég kővel dobta meg Donald Trumpot.

Pizza máshova

Az elnök szinte minden falatját ellenőrzik, és az összes szakácsát is megfigyelik. Pizzát bármikor rendelhet, csak nem a Fehér Házba, hanem valamelyik közeli címre. Így nem derül ki, valójában kinek lesz, s nem tudják megmérgezni.







© AFP

Liftszerelő

Ha megszáll valahol, nemcsak a teljes épületet és személyzetet vizsgálják át, még saját liftszerelőt is bevetnek. Lefoglalják az elnöki lakosztály alatt és felett lévő teljes szintet is. Míg az elnök a hotelben tartózkodik, büntetett előéletűek nem mehetnek be.

Spéci limuzin

Az elnöki limuzin golyóálló, a kerekei defektbiztosak. A járműveket nem így vásárolják: sima autókból alakítják át a titkosszolgálat műhelyében.

Vér

Az ügynököknél, az elnöki limuzinban mindig van nagyjából egy liter (2 pint) vér az elnök vércsoportjából. Ez mentette meg Ronald Reagan életét 1981-ben, amikor egy merénylő rálőtt.

Nálunk a TEK







© MTI

A magyar miniszterelnökre a Terrorelhárítási Központ vigyáz. Védi az életét, testi épségét, tartózkodási helyét, közlekedési útvonalát, a részvételével lebonyolított hivatalos programok helyszínét. De a TEK a felelős azért is, ha a közszereplések során szükség volna a kormányfő egészségügyi ellátására.