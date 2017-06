Pornózott az óvó néni, kirúgták

Kirúgtak egy 21 éves lányt, Nina Skye-t egy brit katolikus óvodából, mert lebukott, hogy kiegészítő keresetként pornófilmekben szerepel. A lány egy-egy filmmel 2500 fontot, azaz 800 ezer forintot is megkeresett, kérdés, hogy egyáltalán miért volt szüksége az ennél jóval kevesebb ovis fizetésre is. De Nina újságíróknak megmagyarázta, és azt is elmondta, felháborítja, hogy kirúgták az állásából.

– Szeretek tanítani és szeretem a szexet is. Jó tanár vagyok, és nem hiszem, hogy a hobbim bármit is befolyásolna az osztályteremben – magyarázta a színésznő, aki felnőttfilmjeiben lányokkal és fiúkkal is szívesen bújik ágyba.