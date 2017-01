Pontosan tudta Nancy futtatója, hogy fiatalkorú lányokat dolgoztat

Vádat emeltek egy 22 éves nő ellen, aki – főképp kínai ügyfélkör számára – fiatal lányokat futtatott prostituáltként. A Bors információi szerint a 2015-ben meggyilkolt Nancy is neki dolgozott.

Tavaly novemberben távollétében 18 év fegyházra ítélték a kínai Yao Goapenget, aki 2015 májusában brutális kegyetlenséggel végzett a 19 éves, Nancy néven futó prostituálttal. A kínai férfi egy hamutartóval verte fejbe, majd egy vezetékkel fojtogatta, végül konyhakéssel többször megszúrta a fiatal lányt.







Nancyt egy kínai kuncsaft gyilkolta meg 2015 májusában

Most pedig a Bors úgy értesült: a Nancyt futtató kerítőnő ellen is vádat emeltek. Pénteken dr. Ibolya Tibor fővárosi fő­ügyész azt közölte: egy 22 éves nő pár évvel ezelőtt – 2012 nyara és 2013 nyara között – összesen kilenc fiatal lányt, köztük több kiskorút bírt rá arra, hogy ellenszolgáltatás fejében férfiak számára szexuális szolgáltatást nyújtson. A nő tudott arról, hogy a lányok közül négyen fiatalkorúak, azaz nem töltötték be 18. életévüket. A fiatal nő az általa kiközvetített lányoktól a szexuális szolgáltatásért kapott pénz felét, így általában tíz- és harmincezer forint közötti összeget kért el. A kuncsaftok közül egy 72 éves férfit sikerült be­azonosítani, ő az ügy másodrendű vádlottja. A futtató a lányokat rendszeresen vitte kínai szórakozóhelyekre, valamint fővárosi hotelekbe, itt történtek a légyottok. Az ügyészség a 22 éves nővel szemben négyrendbeli, üzletszerűen, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére el­követett kerítés, valamint to­vábbi ötrendbeli üzletszerűen elkövetett kerítés miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra.







A 22 éves madám általában 10-30 ezer forintot vett el a lányoktól (képünk illusztráció) © ThinkStock

A Bors úgy tudja: az Akácfa utcában meggyilkolt Nancy az egyik lány, aki a 22 éves nőnek dolgozott. Megkeresésünkre Bagoly Bettina, a Fővárosi Fő­ügyészség szóvivője sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta információnkat.