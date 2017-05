Pontosan ilyen, amikor valaki beleugrik 1000 egérfogóba - videó

Nyilván már Önnel is előfordult, hogy azon kapta magát, hogy arról elmélkedik: milyen is lehet beleesni nagyon-nagyon sok egérfogóba? Mondjuk pont ezerbe... Nos, van egy jó hírünk, ez univerzum ezen rejtélye megoldódott, hála a Slow Mo Guysnak, akik - mint azt nevük is mutatja - szeretnek különböző kunsztokat felvenni, majd lelassítani.

Nem is igazán szeretnénk húzni az időt, ugyanis ezt inkább látni kell, mintsem olvasni róla: