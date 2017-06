Pont ma fél évszázada rohant a halálba a szexbomba

Egy kisebb csapat indult útnak 1967. június 29-én hajnalban Biloxiból New Orleansba. A hátsó ülésen három gyerek, Miklós, Zoltán és Mariska aludt négy csivava társaságában. Elől pedig két férfi, Ron Harrison főiskolai hallgató, Samuel S. Brody ügyvéd, valamint egy nő, bizonyos Jayne Mansfield foglaltak helyet. Hármójuknak ez volt az utolsó útjuk, mivel autójuk, egy ezüst színű Buick Electra nekicsapódott egy előttük lassító kamionnak. A volánnál ülő Ron ugyanis későn vette észre az egy lassan haladó, szúnyogirtó gép miatt permetködben araszoló teherautót.







Beskatulyázták őt a szőke cicababa szerepkörébe © Wikipedia

Jayne Mansfield halála sokkolta az amerikaiakat, sok-sok garázsban eshettek le szomorúan a szexbomba playboyos fotósorozatának képei. Mansfield ugyanis Marilyn Monroe-hoz hasonlóan igéző kinézetével vált minden férfi vágyálmává.

A nők meg persze ugyanezért irigykedtek rá. Ennek egyik legviccesebb példája az az 1957-es, a cannes-i filmfesztiválon készült fotó, amelyen a szintén sokak kedvencének számító Sophia Loren megvetően méregeti pályatársa méretes dekoltázsát.







Más sztárok is irigykedve figyelték testi adottságait © Wikipedia

Erről később Loren így nyilatkozott az Entertainment Weeklynek:

"Egyenesen az asztalomhoz jött. Tudta, hogy mindenki figyel. Leült. És akkor, fedetlenül… Figyeljen. Nézzen a képre. Hol vannak a szemeim? A mellbimbóit bámulom, mert félek, hogy belepottyannak a tányéromba. Az arcomon látszik a félelem. Nagyon meg vagyok ijedve, hogy minden, ami a ruhájában duzzad, egyszer csak kibuggyan és bumm, elárasztja az asztalt."

Mansfield Vera Jayne Palmer néven született 1933-ban. Már háromévesen is közel került ahhoz, hogy autóban haljon meg, ugyanis apja épp akkor kapott szívrohamot, amikor vele és anyjával tartott valahová. Ők azonban túlélték a balesetet.

Jayne már fiatalon is arra készült, hogy filmsztár legyen, így táncórákra járt, zongora- és hegedűleckéket is vett. Emellett 163-as IQ-val rendelkezett és a nyelvérzéke is kiváló volt.

17 évesen házasodott össze Paul Mansfielddel, aki teherbe ejtette őt. Férjével közösen jártak színi iskolába és néhány színházi darabban is felléptek. Emellett Jayne modellkedni is kezdett, szerepelt a Playboyban és szépségversenyeket is nyert. A reflektorfény azonban idővel féltékennyé tette a férjét, így 1958-ban elváltak.







Második férjével, Mickey Hargitayval © Wikipedia

Ekkor került a képbe az egykori testépítőbajnok, a magyar Mickey Hargitay, akivel szintén összekötötte az életét, s tőle további három gyereke született. Ők voltak vele a végzetes éjszakán is, ráadásul Mariskából később szintén színész lett, játszott többek között Az ördög ügyvédjében és a Las Vegas, végállomásban is.

Pályája igazi beindulását pedig annak köszönhette, hogy Marilyn Monroe révén nagyobb igény mutatkozott a szőke bombázókra. Igaz, mindez legalább annyira frusztrálta is Jayne-t, mivel folyton a buta szőke nő karakterét kellett hoznia, amit annyira nem szeretett. És bár próbált kitörni ebből a skatulyából, a közönség és a kritikusok nem nagyon hitték, hogy képes komoly szerepeket is eljátszani.

Emiatt meg is bicsaklott a karrierje, másodrangú filmekben kapott csak szerepet, illetve lebujokban lépett fel. Halála napján is egy hasonló műsor után indultak volna New Orleansba. Jayne bízott abban, hogy újra fényesebb jövő vár rá, annak ellenére, hogy a magánélete is romokban hevert. 1967-re már nem csak Hargitaytól, hanem a filmrendező Matt Cimbertől is elvált.

A baleset egyébként brutális volt, a Buick már-már a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. Igaz, az esetet a korabeli sajtónak is sikerült kissé horrorisztikussá tennie. Egy szőke paróka miatt ugyanis az újságírók úgy sejtették, Mansfieldet szó szerint lefejezte az ütközés. Valójában csak roncsolódott a koponyája, és ebbe halt bele.







Durván összeroncsolódott az autó, amelyben Jayne meghalt © Wikipedia

A tragédia azonban rávilágított egy fontos problémára a közlekedésben. Ennek kapcsán kezdték el ugyanis alkalmazni a teherautók hátulján azt a fémrudat, amely megakadályozza, hogy a kocsik teljes egészében a kamionok alá futhassanak. Ezt pedig Mansfield rúdnak nevezték el.