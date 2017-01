Pöcegödörbe rejtette jegyese a híres gyerekkönyvíró holttestét

A bíróság szerint egyértelmű, hogy a népszerű brit írónőt, Helen Bailey-t (akit tini rajongói az Electra Brown őrült világa című regénysorozata miatt szerettek) saját jegyese ölte meg. Ian Stewart hónapokon keresztül titokban gyógyszerezte az asszonyt, majd április 11-én véghezvitte tervét: végzett a kábult nővel, majd testét a házuk melletti pöcegödörbe dobta. A férfi ezt követően Bailey kutyáját is megölte, majd az ő testét is elrejtette - később pedig bejelentette az asszony eltűnését.

A férfi állítólag azért döntött úgy, hogy a háziállattal is végez, mert az írónő egy lépést sem tett kedvenc ebe nélkül - így túlságosan is gyanús lett volna, ha nélküle tűnik el. Teste csak hónapokkal később került elő - írja a brit Mirror.







Jegyese végzett az 51 éves írónővel. Hogy alibit gyártson magának, a férfi később az asszony szeretett kutyáját is eltette láb alól © YouTube

A férfi jelenleg is tartó tárgyalásán többek közt az is elhangzott, hogy netes előzményei alapján tudható: az írónő a halála előtti napokban többször is rákeresett a „elaludni délután” illetve a „folyamatosan elalszom” kifejezésekre - pár órával megölése előtt pedig még egy barátnőjének írt emailt a közelgő esküvőről.

Az esküdtszék előtt kiemelték: Ian Stewart az asszony „eltűnése” után üzenetet gyártott, amiben azt írja (Bailey nevében), hogy egy kis magányra van szüksége, és a kenti házukba utazik. A férfi később több üzenetet is küldött a nőnek, hogy szereti, aggódik érte és adjon magáról életjelet.

Úgy sejtik, az 54 éves férfi elsődleges motivációja az 51 éves írónő több millió fontos vagyona volt.