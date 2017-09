Péter visszahozza a Kádár-korszakot - képek

Új képekkel emlékezik meg a Kádár-korszakra Weiler Péter festőművész. Az Üdvözlet Aligáról című tárlatot Weiler úgy jellemzi, hogy a jóléti elemekre építő szocialista szervilizmussal és lemondó beletörődéssel foglalkozik.

– Elég jól ismerem az aligai pártüdülőt, a 2000-es években gyakran jártam ott. Addigra a Kádár-villából egy elhanyagolt romhalmaz maradt, a város mégis megőrizte azt a speciális hangulatot, amit a szocialista évtizedekben a Balaton partján megteremtett a hatalom. Ismerem Aligát, és éltem a 70-es években, voltam úttörő, tisztán emlékszem arra a napra, amikor Brezsnyev meghalt. De azt nem állítom, hogy a saját emlékeimnél többet tudok erről a korról. Az emlékek pedig becsapósak, akkor voltunk fiatalok, és hajlamosak vagyunk csak a jóra emlékezni – állítja a festő.







Baráti találkozó a kukoricásba rejtett Scud rakétánál

Weiler Kádár-portréját először az óvodában rajzolta meg óvónője kérésére. Weiler szülei ezen nagyon kiborultak, Péter pedig akkor tapasztalta meg először a Kádár-rendszer kettős valóságát: az otthoni életet és az intézményesített külvilágot, ahol viselkedni kell, és vigyázni, mit mond az ember.







Lövészóra után

– Az én generációm megélte a Kádár-kor lazább éveit, az igazi szörnyűségeket azonban mi is csak a szüleinktől vagy a tankönyvekből ismerjük. Nekem 15 év jutott a szocializmusból, és ez a kiállítás biztosan nem jött volna létre, ha nem 1974-ben születek. Üdvözlet Aligáról, mi már jártunk ott, hogy neked ne kelljen – üzeni Weiler.

A kiállítás szerdán nyílik 19 órakor a Godot Galériában.

Friderikusz Sándor mutatta be az országnak

Weiler Péter 43 éves, író és festőművész.

Írásaival ifjúsági tévéműsorokban tűnt fel, így a MOST című produkció állandó tagja volt, és a közszolgálati csatorna által szervezett ÁSZ tehetségkutató pécsi győztese is. 1993-ban Friderikusz Sándor mutatta be az országnak, akkor még Weiler Wonaláz művésznéven.

Amerikában az Art Institute of Philadelphia főiskolán végezte tanulmányait, majd 1995-ben visszatért Magyarországra, és Budapesten folytatta a festést.







Péter és egyik munkája

Kieselbach Tamás műkereskedő, Jaksity György üzletember és Geszti Péter reklámszakember társaságában 2000-ben megalakították a Habostorta.hu internetes portált.

2009-ben hajléktalan embe­rek megsegítésével keltett feltűnést. A James Dean Riport képeinek több ezer reprodukcióját ingyen átadta a hajléktalanoknak, hogy azt saját hasznukra értékesíthessék. Az akció nagy médiafigyelmet és jelentős anyagi bevételt hozott a rászorulóknak.







A moszkvai járat technikai okok miatt korábban indul

2017 nyarán utcai plakátkampánnyal indította új, pályázati pénzekkel turbózott vállalkozását, a puncs.hu-t – amelyben mindenekelőtt fiatal, szegény lányok (sugarbaby) és idős, meggazdagodott férfiak (sugardaddy) pénzalapú szexuális kapcsolatának teremt felületet.







Krumplileves ebédre







Baráti látogatásra hazánkba érkezett







Dinnye

