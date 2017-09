Pesten járőröz a magyar Batman - szürreális képek

Nagy feltűnést kelt a pesti éjszakában egy titokzatos denevérruhás figura. Batboy, a ferencvárosi Denevérember napkeltéig rója az utcákat, hogy vigyázzon a polgárok életére.

Akárcsak a mozihősről, úgy a nappal átlagember benyomását keltő Krisztiánról sem tudja környezete, hogy van egy másik énje, amely éjszakánként denevéremberré változva védelmezi a várost a gonosztól.

– Az elmúlt pár évben a polgármester a dzsumbujból a kerület peremére szorította a bűnözőket és a drogosokat. Kezdett tarthatatlanná válni ez az állapot, az utcán kocsik mögül előbújva kötekednek, fenyegetőznek, zaklatják a járókelőket – magyarázza a 36 éves Krisztián, aki kizárólag sötétedés után ölti fel feltűnő jelmezét.







A 36 éves Krisztián sötétedés után ölti fel feltűnő jelmezét

– Gyermekkorom óta imádom a szuperhősöket, már akkor elhatároztam, hogy egyszer én is a szegények és gyámoltalanok védője leszek. Így lettem Batboy, mert a denevérembernek nem volt gyenge pontja. És hát bizony elkél a segítségem. Ha a munka nélküli nyomdász valahol rendbontást észlel, azonnal ott terem.

– Általában felszólítom őket, hogy hagyják abba a tevékenységet, majd ha nem használ a szép szó, keményebben adom elő magam, és kihívom rájuk a rendőrséget. Három-négy ilyen komolyabb akcióm volt, amúgy elsőre szót szoktak fogadni.







Szuperhősként nem könnyű csajozni, mondja Krisztián pedig úgy érzi, a rendőrlányok „csipázzák”

Meglepő, de nem mindenki értékeli Batboy hősiességét. – Több környékbeli szabadtéri szórakozóhelyen is patkányok voltak velem a biztonsági őrök: engem tiltottak ki, nem pedig azokat a részeg alakokat, akik nekem rosszat akartak. Milyen őr az, aki a vendéget nem védi meg?

A ferencvárosi szuperhős kora hajnalban tűnik el az utcáról. – Általában három-négy óra körül szoktam hazaindulni, mert az anyukámat nem akarom túl hosszú időre magára hagyni. Időnként bemegyek az éjszakai járattal a Belvárosba, hogy segítsek, és ott az őrök is nagyon szeretnek. Ők szoktak segíteni meg a pultosoktól is gyakran kapok valami finom ételt, italt. Sőt, a rendőrlányok is csipáznak, vannak, akik már fotózkodtak is velem. Jó lenne összejönni egyszer valamelyikkel, csak szuperhősként nem könnyű csajozni – sóhajt gondterhelten a Denevérember, aki szerint anyagilag sem túl kifizetődő szuperhősnek lenni.







A védtelen polgárok jótevője anyukáját is szeretné támogatni

– Sajnos nem tudok ebből pénzt csinálni. Pedig nagyon jól jönne. Három dologra: szeretném szegény 71 éves édesanyámat támogatni, aki négy komoly be­tegségben is szenved, nyugdíjat meg alig kap az állam bácsitól. Aztán a ruhatáramat szeretném lecserélni eggyel nagyobb méretűre, mert kezd egyre szűkebb lenni. Nagyon szeretnék még egy komoly, három CD-s hifit, hogy zenére edzhessek. Nem tudok meglenni zene nélkül, ezért diszkókban is sokat szoktam segíteni, oda járok zenét hallgatni – panaszkodik Batboy. – Szívesen szerepelnék filmben is, de még jelentkezni sem tudok ilyenekre, mert számítógépem sincs. Jól jönne valami támogatás vagy valami filmes munka – tette hozzá.

A drog ellen küzd az orosz jótevő

Moszkva városában is feltűnt egy hús-vér Denevérember. A Kimi nevű lakótelepen bukkan fel éjszakánként, talpig fekete jelmezben, és célpontjai a drogdílerek és a -laborok. Senkit nem öl meg, de veréssel és rombolással űzi el a kábítószer-maffiát a városrészből. Senki sem tudja, ki rejtőzik a Batman-álarc mögött, de a helyiek hálásak neki, és a jelek szerint a rendőrség sem töri magát, hogy elkapja. Kimiben ugyanis végre kezdik az emberek biztonságban érezni magukat.