Pereljen, ha elcsúszik a jégen!

Az ónos eső miatt az egész ország jégkorcsolyapályává változott, a járdákat viszont szinte sehol nem takarítják. Mit tegyünk, ha más hibájából elesünk, és hosszú ideig táppénzre kényszerülünk? A Bors segít abban, hogy kit perelhet!

Ha egy társasház előtt jön a baj

A többszintes lakóépületek általában házmesterre vagy külsős cégre bízzák a takarítást. Persze van, ahol a közös képviselő végzi, de a kárunkért mindig a lakóközösség a felelős.







© ThinkStock

Ha buszmegállóban törik a csontunk

A megállók és a környékük takarítása gyakran elmarad. Ha a buszmegállóban vagy a járműről lelépve baleset ér minket, akkor a közlekedési társaságra hárul a felelősség, tőlük kell sérelemdíjat kérnünk.

Ha közterületen esünk el









Az önkormányzati tulajdonban álló területeken mindig az önkormányzat köteles végezni a takarítást. Mindez általában egy megbízott cég feladata, a felelősség azonban az önkormányzatot terheli, ha kezünket-lábunkat törjük egy forgalmas utcán vagy téren, őket kell perelnünk!

Ha családi háznál csúszunk el

A jeges járdák maguktól nem tűnnek el, így a családi házak lakói kötelesek a portájuk előtt takarítani. Ha a hanyagságukból baleset van, ők is megüthetik a bokájukat.

Bizonyítani kell a balesetet







© MTI

Ha megtörtént a baj, akkor fontos, hogy tudjuk bizonyítani a történteket – mondta a Borsnak dr. Janklovics Tibor kártérítési ügyekre szakosodott ügyvéd. Minden esetben le kell fotóznunk a baleseti helyszínt, tanúkat kell gyűjteni, és a kórházi látleletre is szükség van. Ha ezek megvannak, akkor jó eséllyel számíthatunk kártérítésre.

1,5 milliót is kaphatunk

Már a legkisebb sérülésnél is kérhetünk sérelemdíjat. Ha emiatt kiesünk a munkából vagy ápolásra szorulunk, akkor ezt is meg kell téríteni. Egy bokaficamnál 300-500 ezer forintról lehet szó. A nyugdíjasok ilyenkor különösen ki vannak téve a combnyaktörés veszélyének. Ha nagyon súlyos, és maradandó a sérülésük, akár 1,5 millió forint is megilletheti őket.