Péniszét lóbálva próbált betörni a gyorsétterembe

Nem semmi ámokfutást rendezett a 28 éves férfi.

Igen bizarr pillanatokat élhettek át annak az esetnek a szemtanúi, ami a napokban zárult le a bíróságon egy 32 hónapos szabadságvesztés kiszabásával. A 28 éves Edward James Wrightot augusztus 28-án, a kora reggeli órákban tartóztatták le az angliai St. Austell városában, miután több bejelentés is érkezett miatta - nem véletlenül.

Aznap reggel egy helyi benzinkútnál sírva jelent meg egy nő, aki arra figyelmeztette az egység dolgozóit, hogy zárkózzanak be, mert követi egy férfi, aki nagyon agresszívan viselkedik. Wright hamarosan meg is jelent, és egy késsel kezdett el követelőzni - sőt, egy férfit meg is próbált kirabolni, a tárcáját és a mobiltelefonját követelve.







Wright először egy kést, majd a szerszámát lóbálta - később kiderült: nem volt magánál

A zavart férfi később egy gyorsétterem felé vette az irányt, ahol először az ablakon dörömbölt, majd a péniszét elővéve kezdte lóbálni azt. Végül bezúzta a bejárati ajtót, és rátámadt a gyorsétterem managerére, aki épp akkor érkezett meg. Wright kezén végül reggel fél hétkor kattant a bilincs.

Mint később kiderült, a bipoláris zavarokkal küzdő, hajléktalanként a közeli erdőben egy sátorban élő férfi aznap nem vette be a gyógyszereit, valamint alkoholt és marihuánát is fogyasztott - írja a Birmingham Mail.