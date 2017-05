Pedig jó ötlet volt: leszavazták a melósok egyórás fizetett szex-szünetét

Kár érte...

Nem mindennapi ötlettel állt elő egy helyi honatya a svédországi Övertorneå városában. A 42 éves Per-Erik Muskos még februárban dobta be ötletét a városi tanács egyik ülésén, miszerint egyórás - fizetett - szünetet kéne adni munkaidőben, hogy így mindenki hazaszaladhasson egy gyors menetre a párjához.

Muskos egyrészt a szex egészségre jótékony hatásával indokolta tervét, másrészt azt is hangsúlyozta, korunk társadalmában a kapcsolatokra nem jut elég idő, és a párok gyakran pont a munkájuk miatt hidegülnek el egymástól. Persze - tette hozzá - nem lehet ellenőrizni, hogy az ebédszünethez hasonló szex-szünetben a dolgozók valóban lepedőt gyűrni mennek, és nem mondjuk sétálnak egyet, de ő megbízik az emberekben.

Sokak bánatára azonban a héten a város 31 fős tanácsa leszavazta a tervezetet - számolt be a döntésről a Daily Mail. A szavazás eredményét azzal indokolták, hogy a szex-szünet kellemetlenül érintené azokat, akiknek nincs kivel lefeküdniük, másrészt azt is kiemelték: ezt este, szabadidejében csinálja az ember, ezzel az erővel ugyanis például kertészkedésre is adhatnának fizetett szabadórákat.