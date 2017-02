Para: idegen űrhajót látnak az Antarktiszon

Izgalomban vannak az ufóvadászok. Egy műholdképen idegen űrhajót vélnek felfedezni a Déli-sarkon.

A dolog című, több feldolgozást is megért filmben egy antarktiszi kutatócsoport egy lezuhant űrhajó roncsaira bukkan. Az eset a vi­lágmindenség fontos kérdései­nek megválaszolása helyett azonban rémálomba torkollik, ugyanis az idegen a testmásoló képességével durva vérontást rendez a tudósok közt.

Reméljük, nem ér hasonló véget az a felfedezés, amelyről a napokban számoltak be külföldi lapok, köztük a német Bild.

Az ufók köztünk vannak Roswell, 1947

Bár az amerikai hivatalos szervek szerint csak egy meteorológiai ballon zuhant le júniusban, mindmáig ez az ufóhívők legismertebb története, miszerint földön kívüliek szenvedtek hajótörést. Pár éve egy filmfelvétel is megjelent a neten, amit állítólag az egyik túlélő űrlényről készítettek.



Szverdlovszk, 1968

Állítólag egy lezuhant ufó maradványait szállították el egy erdőből a mai Jekatyerinburg mellett az esztendő végén. Az esetről a szóbeszéd szerint filmfelvétel is készült.



Pécs, 2009

Azonosítatlan repülő tárgyakat észleltek a város légterében. A szemtanúk hat vagy hét gömb alakú, narancssárga ufót láttak.









Az Antarktisz keleti felén, a tengerparttól – jobban mondva a folyékony víztől – mintegy 150 kilométerre ugyanis többen látni vélnek egy félig a jégbe fúródott tárgyat a Google Earth térképalkalmazás műholdképén. Az árnyékot is vető, szabályos kör alakú dolog az ufóvadászok szerint jó eséllyel egy földön kívüli civilizáció repülőgépe lehet. Az élesebb szeműek azt is állítják: a test szélein bevésések – gravírozás – is látszanak.







Az ufólátogatások hívei nem először jönnek izgalomba









A szkeptikusok szerint viszont maximum az An­tarktiszon folyó tudományos kutatások egyik technikai eszközéről lehet szó, már ha egyáltalán mesterséges a tárgy. Hogy valóban megtudhassuk, mi is van ott a Déli-sarkon, annak kiderítését számos körülmény nehezíti. A feltételezett űrhajó a környékbeli magaslatokból következtetve egy nagyjából 3000 méter magas, nehezen megközelíthető hegyen ta­lálható. Ráadásul a legközelebbi kutatóállomások ezer kilométerre vannak.