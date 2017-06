Para: a tükörképe felállt, de ő ülve maradt

A Mirror tette közzé azt a videót, amelyen egy szellem tűnik fel egy táncstúdióban. Egy élő lány a tükör előtt gyakorol, majd miután befejezi a gyakorlatot, leül pihenni. Egyik tükörképe azonban - amelynek az ülés közben hátat fordít - feláll, és olyan mozgást végez, amelyet a lány nem tesz meg.

Nem tudni hol készült a paranormális videó, de a legtöbben a Facebookon osztják meg. Mivel a lánynak végig háttal van a történés, nem ijed meg, nyugodtan feláll és kisétál a táncteremből. Ha van ötlete mi lehet ez, írja meg kommentben. A lap szerint A kör vs Átok című filmben látható ehhez hasonló jelenet.

Nem mellesleg a Ghost ,Paranormal And Other Weird Worlds Facebook oldalán nemcsak ez videó vett fel komolykérdéseket, de a következő is: